6月17日にシングル「瞳をとじたら 〜When I close my eyes〜」でエイベックスよりデビューする鈴木ユリアが、CD発売記念イベントを各地で開催することを発表した。【写真】ヤンカワ…！鈴木ユリア「瞳をとじたら 〜When I close my eyes〜」初回盤ジャケット昨年末にNetflixで大ヒットを記録した恋愛リアリティショー『ラヴ上等』に参加し、Babyの愛称、そして「水はヤベェだろ」の名言で注目を集めた鈴木ユリア。6月15日に東