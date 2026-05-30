黒部峡谷鉄道（富山県黒部市）は、トロッコ電車の宇奈月―猫又（ねこまた）駅間の開通１００周年を記念して、乗客の愛猫の写真をプリントした「うちの子ねこきっぷ」と缶バッジがプレゼントされる企画を実施している。募集期間は６月２２日まで。（佐藤伶）トロッコ電車は能登半島地震による落石の影響を受けて２０２４年４月以降、区間運行が続いていて、９月３０日までの期間は宇奈月―猫又駅間の折り返し運行となっている。