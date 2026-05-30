女優の桜井日奈子（28）が30日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「映画『死神バーバー』完成披露試写会でした」と書き出した桜井。背中が大きく空いた大人っぽいドレス姿を披露した。「映画は6月26日(金)公開です」とコメント。「楽しみに待っててもらえると嬉しいです」と添えた。ファンからは「綺麗な背中」「透明感増してます」「日奈子ちゃんとても素敵です」「どんどんお綺麗になられてますね」「