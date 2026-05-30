サッカー明治安田J2・J3百年構想リーグ。アルビレックス新潟は30日、プレーオフラウンドの第１戦で鹿児島と対戦しました。５位から８位を決めるプレーオフラウンドの第１戦。新潟はホームで鹿児島ユナイテッドＦＣと対戦しました。ユース出身のゴールキーパー内山はデビュー戦です。内山は何度もピンチの場面を迎えますがゴールを許さず存在感を示します。試合