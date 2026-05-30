インターハイ出場を目指す高校総体サッカーの県大会は、３０日、決勝戦が行われ神村学園が鹿児島城西を下し、大会9連覇を達成しました。6大会連続同じカードとなった決勝戦。試合が動いたのは、前半15分でした。右サイドを崩した赤の神村がグラウンダーのクロスを送り最後は5番大空。狙いすましたシュートがゴールネットを揺らし、神村が先制します。後半終了間際、青の鹿児島城西