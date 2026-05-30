佐呂間町できょう（２０２６年５月３０日）午前体長およそ1メートルのクマがけがをしてうずくまっているのが目撃され、その後、駆除されました。クマが駆除されたのは佐呂間町富武士の道道沿いです。（３０日）午前6時前、付近を車で走行していた人から「うずくまっているクマがいて、クラクションを鳴らしても逃げずに居座っている」と警察に通報がありました。警察によりますと、クマは足をけがしていてほとんど動けない状