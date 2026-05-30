30日午前、鹿児島市で軽乗用車が燃える車両火災がありました。ケガ人はいませんでした。車から立ち上る真っ赤な炎と黒い煙。警察によりますと30日午前9時半過ぎ、鹿児島市荒田で「車が燃えている」と目撃者から消防に通報がありました。火は約40分後に消し止められ、けが人はいませんでした。炎上した車を運転していた鹿児島市西陵の64歳の男性は、「運転中に煙のにおいがしてボンネットを開けたら火が見えた」と話して