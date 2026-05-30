札幌市の「滝野すずらん丘陵公園」ではキッチンカーや雑貨店が集まるイベントが開かれています。滝野すずらん丘陵公園ではおよそ23万本のチューリップが今週末、見ごろとなっています。園内ではきょう（２０２６年５月３０日）から「つながりマルシェ」というイベントが始まっています。会場にはキッチンカーや雑貨店など40ブース以上が出店してグルメやステージイベントを楽しむ家族連れなどで賑わ