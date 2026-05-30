30日午後鹿屋市で住宅1棟を全焼する火事があり、1人の遺体が見つかりました。火事があったのは鹿屋市串良町岡崎の住宅です。警察によりますと30日午後1時半ごろ近隣住民から「煙が出ている」と消防に通報がありました。火は約2時間後に消し止められましたが財部ワキさん91歳の木造平屋建て住宅1棟を全焼、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。財部さんは60代の長男と2人暮らしで財部さんは出火当時、外出中でした。60