佐藤輝明の圧巻アーチの内容が話題を呼んでいる（C）産経新聞社打球速度、180キロ超え打撃タイトルを独占している阪神主砲の佐藤輝明がまたも圧巻の打撃を見せた。5月30日に行われたロッテ戦（ZOZOマリン）に「3番・右翼」で先発出場。【動画】これは反則でしょ…圧巻のパワーで14号ホームランを放った佐藤の打撃シーン初回の第1打席、相手先発、唐川侑己の投じた内角高め直球にコンパクトに腕をたたんで、右翼席上段へ運ん