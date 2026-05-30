５月２７日は「ドラクエの日」として知られており、初代ドラゴンクエストが１９８６年のこの日に発売されたことに由来する。「ドラゴンクエストＸＩＩ夢の彼方へ」の開発中の最新映像が配信され、待ち続けていたファンがＳＮＳなどで歓喜の声を上げた。さて、今年の日本ダービー（３１日、東京・芝２４００メートル）。競馬の祭典では、ドラクエのゲーム音楽の作曲者、すぎやまこういちさんが制作のファンファーレが鳴り響く