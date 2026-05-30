◆静岡県高校総体サッカー▽準々決勝静岡学園３―０藤枝明誠（３０日、ゆめりあサッカー場）２年ぶりの優勝を目指す静岡学園が、藤枝明誠を３―０で下して３１日の準決勝に進んだ。後半７分にＭＦ松永悠輝（３年）が先制点を奪うと、終了間際にＦＷ沢井翼（３年）が２得点でダメ押しだ。右からの松永のパスに走り込んでネットを揺らすと、さらにＧＫの頭上を抜くループを決めた。２トップを組む坂本健悟（３年）が前半３４