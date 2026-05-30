◆ラグビー・ＮＴＴリーグワン▽プレーオフトーナメント準決勝神戸―東京ＳＧ（３０日、秩父宮ラグビー場）準決勝第１試合は、レギュラーシーズン１位の神戸が同４位の東京ＳＧを６９―２３で下し決勝進出を決めた。８季ぶりの優勝を目指した東京ＳＧは、４強で敗退。ゲーム主将の流大は「全ての局面で相手に上回られた。スティーラーズさんのアタックを止めることができず、為す術がなかった」と大敗を受け止めた。前半６分