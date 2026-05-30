◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ロッテ３―４阪神（３０日・ＺＯＺＯマリン）阪神・藤川球児監督は森下の“お手玉落球”について、「ミスをして、それをまた糧として、このあとの野球人生につなげていけばいい。チームが勝つことが最後にできれば、森下選手もまた攻めていけるし、攻めていく姿勢が十分にほかの選手も含めて、球際の強さを倍増するかのような強さになりますから」と今後に期待した。３点リードの６回先頭の