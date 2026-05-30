３０日午後、神戸市西区の県道で車３台とバイク１台が絡む事故があり、バイクに乗っていた男性が意識不明の重体です。 【写真を見る】車３台とバイク１台が絡む事故バイクに乗っていた５０代とみられる男性が意識不明の重体神戸・西区 警察によりますと、３０日午後０時半ごろ、神戸市西区の県道６５号の信号のある交差点で、右折しようとした軽乗用車と直進してきたバイクが衝突しました。 さらに軽乗用車はそのまま