日本代表は30日、キリンチャレンジカップ2026 アイスランド代表戦に向け、会場の国立競技場で公式会見を行った。FIFAワールドカップ2026の開幕まで2週間を切り、本大会に向けた“壮行試合”として位置付けられている一戦。森保一監督は「壮行試合という形で素晴らしい対戦相手と親善試合を組んでいただき、ワールドカップに向けた最高の準備になる試合をすることができます」と感謝を述べ、「国民の皆さんがワールドカップにつ