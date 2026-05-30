アクセス良好！自然の温もりと旅の華やかさを感じるホテル©︎ホテルメトロポリタン 大井町トラックス2026年3月28日に開業した大井町の新たなランドマーク「大井町トラックス」。JR大井町駅から直結で行ける好立地に、バラエティ豊かなショッピングセンター、特殊シアターで映画が楽しめるシネマコンプレックス、サウナで汗を流してスッキリできる都市型スパなど、1日を通じて遊び尽くせるスポットが充実しています。「