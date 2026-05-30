シンプルなパンからふわふわパンまで！ 北海道産国産小麦「銀将」北海道産小麦数種類を独自の配合でブレンドした「銀将」は、弱い力のこねでも、おいしいパンを作るのに必須であるグルテンが形成されやすいのが特徴です。扱いやすくきちんとこねあげることができるので、生地がうまく発酵し、ふんわり・しっとりとしたお店のようなパンができますよ。国産小麦らしい、香りやうま味がしっかり感じられるのもポイントです。「銀将」