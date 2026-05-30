過去を今に伝える古民家をそのままに生かした店内「パンとエスプレッソと」の系列店「囲と囲曲（かこといま）」は、JR嵯峨嵐山駅から徒歩5分の便利な場所にあります。ただ、店舗が立ち並ぶ嵐山の観光スポットへと続くメインの道ではなく、横にそれる細い小路を抜けた先ののどかな住宅街にあって、隠れ家的なお店です。築100年以上の2階建て古民家の１階部分。かつて和室だった部屋の襖を外してひと続きの空間に。床は板張りになっ