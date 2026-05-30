なんとなくの自己流でやっていた人必見！ シャンプー方法から髪の乾かし方まで、頭皮ケアにもつながる美髪作りの正解を髪のプロである美容師が伝授！毎日の心がけで健康的な頭皮と髪を目指しましょう。教えてくれた方AYAMAR美容師、毛髪診断士。ヘアサロン『aole』代表。TVや雑誌のメディア出演も多数。SNSで発信している髪の毛のお役立ち情報をはじめ、ヘアケアからアレンジまで、わかりやすいYouTube動画にも定評がある。? お風