岡山県高校総体2026 【岡山県高校総体2026】30日、バスケットボール男子の2回戦8試合が行われました。商大付や理大付は3回戦進出です。 ■30日の結果[岡山市総合文化体育館]〈2回戦〉商大付 90-50 倉敷青陵城東 65-42 玉野商工関西 85-47 龍谷理大付 125-52 朝日学芸館 79-56 操山作陽学園 122-43 一宮岡山東商 74-47 玉野光南岡山工 115-38 水島工 3回戦は5月31日（日）に岡山市南区の岡山市総合文化