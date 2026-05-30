東京23区でもいよいよ家庭ゴミの有料化に向けた動きがあり、都民の行動変容が促され始めている。全国的にも導入が進み、ゴミの減量に効果を上げているという。私は普段、湘南に住みサーフィンライフを送っているのだが、すぐそばに海が当たり前に存在する暮らしは、砂浜に打ち上げられるプラスチックゴミや環境の変化がどうしても自然と目に入ってくる。「海のために自分ができることって何だろう」。常に頭の片隅にあるそんな問い