NBAブルズの河村勇輝選手が後輩を祝福するため秘蔵写真を公開しました。バスケットボール・Bリーグの年間表彰式『B.LEAGUE AWARD SHOW 2025-26』が29日行われ、新人賞にサンロッカーズ渋谷のジャン・ローレンス・ハーパージュニア選手が選出されました。沖縄県出身で23歳のハーパージュニア選手は、181センチ82キロのポイントガード。2023-24シーズンに特別指定選手としてSR渋谷に加入し、2024-25シーズン12月よりチームに合流して