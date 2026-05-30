英国のヒーリー国防相（右）との会談に臨む小泉防衛相＝30日、シンガポール（共同）【シンガポール共同】小泉進次郎防衛相は30日（日本時間同）、訪問先のシンガポールで、英国のヒーリー国防相と会談した。ヒーリー氏は、高市早苗首相が近く英国を訪れる予定だとして「歓迎する」と伝達した。関係者によると、首相は6月15〜17日にフランスで開かれる先進7カ国首脳会議（G7サミット）出席に先立ち訪問する方向で調整している。