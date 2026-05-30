「日本ハム３−５巨人」（３０日、エスコンフィールド）巨人が序盤のリードを守り切って逃げ切りに成功。橋上監督代行で初の連勝となった。日本ハム先発・有原の立ち上がりを電光石火のごとく攻めた。３球で泉口は二ゴロに倒れるが、浦田が初球を中前にはじき返した。すると、続く松本の初球で一気に二盗に成功。１死二塁で松本が左翼線に運ぶ適時二塁打を放つ。わずか６球で先制点を奪い、これが古巣へ恩返しの決勝打となっ