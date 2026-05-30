日本ハム戦に先発し、6回無失点で今季初勝利を挙げた巨人・西舘＝エスコンフィールド巨人の西舘が今季初登板で6回無失点、8奪三振の力投で白星を挙げた。打線は一回に松本が先制二塁打。二回にキャベッジと岸田の連続ソロなど序盤でリードを広げた。日本ハムの有原は中盤以降立ち直ったが、7回4失点で5敗目。