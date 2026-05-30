元ダンサーで、2017年に芸能界引退を発表した藤井萩花(31)が30日、自身のインスタグラムを更新。芸能事務所「服部プロ」所属を報告した。事務所公式サイトに記載された肩書きはタレント、モデルとなっており、芸能活動を再開することになる。服部プロ公式SNSで藤井の所属が発表されると、藤井も自身のアカウントでリポストして伝えた。藤井は「E―girls」などで活躍。兄は「WEST．」の藤井流星、妹はモデルの藤井夏恋で、自