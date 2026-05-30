お笑いコンビ、よゐこの濱口優（54）が30日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜午前1時）にゲスト出演。相方有野晋哉との関係を人気アイドルに重ね合わせた。浜口は24年12月に34年間所属していた松竹芸能を退所。サンドウィッチマン伊達みきおから「よゐこさんとしてはやってるんですよね？活動は」と質問されると、「もちろんもちろん。やってますよ」と回答。また「会ってるんですか？有野さ