「日本ハム３−５巨人」（３０日、エスコンフィールド）日本ハムが２連敗で借金２に逆戻り。先発の有原航平投手が７回４失点で５敗目を喫し、「反省しています」と肩を落とした。初回、昨年まで在籍した松本に左翼線適時二塁打を浴び、わずか６球で先制を許した。二回にはキャベッジ、岸田に２者連続のソロを被弾するとマウンドで呆然。三回にもダルベックの左前適時打で追加点を奪われた。まさかの序盤３イニング連続失点