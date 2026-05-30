元自民党幹事長でジャーナリストの石原伸晃氏（69）が、妻で元女優の里紗さんとともに、30日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前11時）に出演。元東京都知事で作家の父・石原慎太郎さんの素顔を語った。伸晃氏は「私の運動会とか学級参観は1回だけ両方とも来ました。他の兄弟はゼロ。忙しいんじゃないんです。つまんないから飽きちゃった」と明かすと笑いが起きた。里紗さんは、慎太郎さんが多趣味な人なので、見