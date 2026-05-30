県知事選挙は30日が投開票日です。期日前投票率は18.13パーセントで前回選の同じ時期を3ポイント余り上回っています。選挙管理委員会によりますと、29日までに期日前投票を利用した人は32万4198人でした。投票率は18.13パーセントで前回選の同じ時期を3.28ポイント上回っています。31日は一部を除き、午前7時から午後8時まで投票が行われ即日開票されます。