福島県在住・31歳女性に調査した、「泊まってよかったホテル」を紹介します。今回取り上げるのは、宮城県の「ホテル瑞鳳」です。※以下の情報は2026年5月29日15時30分現在のものです。料金の変更、満室の場合もあります。「ホテル瑞鳳」は圧倒的な清潔感と豪華バイキングが魅力の宿福島県在住・31歳女性が「泊まってよかったホテル」として挙げたのは、宮城県の「ホテル瑞鳳」でした。・宿泊した部屋：ツイン▼清潔感に溢れるきら