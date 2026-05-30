ホルムズ海峡での海上輸送の停滞が日本の石油および重要な派生品であるナフサの輸入に深刻な影響を与えた結果、日本の4月のエチレン工場稼働率は、比較可能な統計がある中で過去最低を記録しました。日本石油化学工業協会が5月初めに発表したデータによると、日本の4月のエチレン生産量は28万3500トンで、前年同期から37.1%減少しました。4月のエチレン製造設備稼働率は67.3%に低下し、比較可能なデータがある1996年以降で最低とな