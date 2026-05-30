VWの“小さな巨人”が100万円以下にクルマの価格が高騰する昨今、日々の買い物や通勤で気兼ねなく使える「手頃で経済的なクルマ」の需要は高まるばかりです。そんな中、中古車市場で「100万円以下」という予算で手に入る魅力的な輸入コンパクトカーが存在します。それが、“VW最小”のハッチバックであるフォルクスワーゲン「up！（アップ！）」です。【画像】超カッコイイ！ これが“100万円以下”で狙える「コンパクトカー」