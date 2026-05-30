『くまのプーさん』原作100周年を記念したスペシャルイベントが、6月4日（木）から9月末までの期間、神奈川・横浜赤レンガ倉庫にある「Disney HARVEST MARKET By CAFE COMPANY 横浜赤レンガ倉庫店」で開催される。【写真】見た目も華やか！スペシャルメニューの「森の仲間たちのアフタヌーンティーセット」■豪華な特典も用意今回ディズニーのカフェ＆ギフトショップ「Disney HARVEST MARKET」で開催されるのは、『くまのプ