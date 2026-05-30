◇第97回都市対抗野球大会東海地区2次予選1回戦トヨタ自動車13―5ジェイプロジェクト（2026年5月30日岡崎レッドダイヤモンドスタジアム）12年連続28度目の本大会出場を狙うトヨタ自動車が18安打13得点の猛攻で初戦に快勝した。「3番・二塁」の佐藤勇基内野手（28）が先制の決勝打を含む3安打1打点。中軸としての役割を果たした。「初回のチャンスで回ってきて、先制点が欲しい場面だった。追い込まれるまでにいろんな球