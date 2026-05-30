◇ファーム・リーグ楽天4―3中日（2026年5月30日ナゴヤ）中日・涌井秀章と楽天・前田健太のベテラン右腕2人が先発で投げ合った。39歳の涌井は5回71球を投げて6安打1四球2奪三振で3失点（自責2）。初回2死から3連打を浴びるなどして3失点したが、2回以降は無失点に抑えた。対する38歳の前田健は6回1/3を88球、4安打1死球4奪三振で3失点。4回に岡林に一発を浴びるなどして同点に追い付かれたが、7回に打線が1点を勝ち越