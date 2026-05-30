「ロッテ３−４阪神」（２９日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）阪神が連勝で３０勝一番乗り。藤川球児監督は試合後、「この後の野球人生につなげていければいい」と森下翔太外野手の背中を押した。キャリア初の２打席連発で試合の流れを引き寄せた森下。一方、左翼守備では六回に痛恨の失策を犯した。先頭の友杉が放った打球が左中間を襲う。これに森下が捕球体勢に入ったが、グラブではじいてしまった。ここからもう一度捕球し