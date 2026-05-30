立ち技格闘技「K―1」は30日、「K―1REVENGE」（31日、後楽園ホール）の前日計量を行った。K―1ワールドGPスーパー・フェザー級暫定王座決定戦3分3R延長1Rは横山朋哉（26＝POWEROFDREAM）は60・0キロ、松山勇汰（22＝ALONZAABLAZE）は60・0キロで計量をパス。横山は昨年5月に同王座決定戦決勝でレミー・パラ（フランス）にKO負け。当初は王者のパラに横山が挑戦するはずが、パラが3月の試合中に負傷し、欠場が決定。松山