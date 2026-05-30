元ヤクルトヘッドコーチの宮本慎也氏（55）が、30日放送のフジテレビ系「ジャンクSPORTS」（土曜後4・30）に出演し、母校・PL学園時代のエピソードを語った。82人のプロ野球選手を生んだ超名門で、番組にはOB7人が登場。3年生のユニホームの洗濯など、1年生が雑用を担っていたことなどが明かされた。宮本氏によると、1年生は多くの雑用などで、多忙だという。「PL学園って宗教学校なので、お祈りの時間が入ったり、“指導”