立ち技格闘技「K―1」は30日、「K―1REVENGE」（31日、後楽園ホール）の前日計量を行った。メインはK―1クルーザー級3分3R延長1Rはマハムード・サッタリ（＝イラン・TEAM大和魂）は89・7キロ、アスラン・コシエフ（＝カザフスタン）は89・7キロで計量をパス。サッタリは「もう1回チャンスをもらって、ちゃんと準備して試合でいいパフォーマンスを見せたいと思います。あしたは頑張って勝ちます」と勝利を誓う。コシエフは