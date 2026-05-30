日本でも有名な中国の少林寺の元住職が横領などの罪で、懲役24年の判決を受けました。【映像】日本でも有名な少林寺の元住職（複数カット）中国中央テレビによりますと、河南省新郷市の裁判所は29日、少林寺の元住職・釈永信被告に対し横領などの罪で懲役24年、罰金350万元＝日本円でおよそ8200万円の有罪判決を言い渡しました。釈被告が少林寺の住職などの地位を利用して1億3100万元＝日本円でおよそ30億8000万円相当を横領