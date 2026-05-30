サッカーのＷ杯北中米３カ国大会（６月１１日開幕）に臨むＦＩＦＡランク１８位の日本代表は３０日、試合会場で壮行試合の同７５位アイスランド戦（３１日、ＭＵＦＧ国立）に向けた前日会見を行った。出席した森保一監督（５７）は、同試合に向けて限定招集したＤＦ吉田麻也（ロサンゼルス・ギャラクシー）の起用法について「スタメンで考えている。前半１０分ぐらいかと思いますが、プレーをしてもらってそこから彼を送り出した