岩下志麻（85）が30日、東京・Bunkamuraル・シネマ渋谷宮下で行われた「映画監督篠田正浩レトロスペクティブ」Bunkamuraル・シネマ渋谷宮下篇トークイベントに登壇した。夫で映画監督の篠田正浩さんが、25年3月25日に94歳で亡くなって以来、公の場に姿を見せるのは初めて。トークの中で、司会の映画評論家・立花珠樹氏から、篠田さんが生前「僕が映画監督として1番、ラッキーだったのは岩下と出会ったことです」と語ったコメント