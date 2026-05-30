東京競馬場内のＪＲＡ競馬博物館では５月３０日から、２４日のオークスで歴史的な勝利を挙げたジュウリョクピエロ（牝３歳、栗東・寺島良厩舎、父オルフェーヴル）と、ＪＲＡ女性ジョッキーとして史上初のＧ１制覇を達成した今村聖奈騎手（２２）＝栗東・寺島良厩舎＝に関連した資料の特別展示が始まった。期間は８月３０日までの３か月間で、入館料は無料。競馬開催日は競馬場への入場料が必要となる。展示コーナーには、今村