◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス３―１中日（３０日・京セラドーム大阪）オリックスが接戦を制し、連敗を「２」で止めた。初回、１死二塁で紅林が左越えに決勝２ラン。チームトップの６号アーチに、岸田監督は「初回に点が取れたので、それが大きかった。完璧だったと思います。長打力はもともと持っている選手ですし、チームのトップクラス」と脱帽した。６回は、２死二塁から山中が追加点となる中前適時打。「元