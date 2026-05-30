◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム―巨人（３０日・エスコンフィールド）巨人の松本剛外野手が今季２度目の３番でスタメン出場。前夜のヒーローは初回１死二塁から左翼線に先制の適時二塁打を放った。橋上監督代行は初采配となった２６日のソフトバンク戦（東京Ｄ）は吉川を３番起用。翌２７日に坂本を２年ぶりの３番に入れ、坂本は得点につながる貴重な安打を放って起用に応えた。坂本は２８日のソフトバンク戦も３