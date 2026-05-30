◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム３―５巨人（３０日・エスコンフィールド）序盤に効果的な攻撃を見せた巨人が、日本ハムに連勝した。３回までに４点を奪って主導権を握ると、今季初登板初先発の西舘勇陽投手は６回無失点で待望の今季初勝利。５月は先制すれば１０連勝となった。鮮やかな序盤の攻撃だった。初回１死から浦田の安打と二盗で好機を広げ、前日の９番から３番に昇格した松本剛が左翼へ先制二塁打。前日