◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ロッテ３―４阪神（３０日・ＺＯＺＯマリン）ロッテは阪神に２連敗。再三の好機生かせずカード負け越が決まった。１点を追う２回２死。相手先発・村上の投じた２球目。今季初めて１軍に合流し、「７番・三塁」で先発出場した安田尚憲内野手が外角の１４７キロをとらえバックスクリーンに運んだ。２０２３年１０月１０日の楽天戦（楽天モバイル）以来となる一発。着弾を確認すると右拳を強く