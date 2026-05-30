お笑いコンビ「トミーズ」のトミーズ雅が３０日、毎日放送「せやねん！」に出演。巨人・阿部慎之助前監督が長女への暴行容疑で現行犯逮捕され辞任したニュースにコメントした。番組では、阿部前監督が辞任に至るまでの経緯を振り返った。それとともに、監督復帰を求めるオンライン署名に想定以上の反響があり、締切期限を待たずに終了したことも紹介された。これを受け雅は「もう阿部監督はええのよ。大人やし。よう考えたら